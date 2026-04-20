20 апреля, 09:50

Происшествия

Теракт с участием гражданки Германии предотвращен в Ставропольском крае

Фото: РИА Новости/ФСБ РФ

Сотрудники ФСБ РФ провели операцию по предотвращению теракта с участием гражданки Германии в городе Пятигорске Ставропольского края. Об этом сообщили в ЦОС ведомства.

Уточняется, что теракт планировался киевским режимом. Женщина находилась возле одного из объектов силовых ведомств. Силовики обнаружили у злоумышленницы в рюкзаке самодельное взрывное устройство (СВУ), состоящее из 1 500 граммов взрывчатого вещества с поражающими элементами.

Также недалеко от объекта был задержан гражданин одной из республик Центрально-Азиатского региона. Он оказался радикальным исламистом, который должен был дистанционно подорвать устройство. Мужчина был на связи с сотрудниками украинских спецслужб.

Гражданку Германии планировалось использовать в качестве смертницы. Предполагалось, что она погибнет на месте. Также в ведомстве выяснили, что ранее женщина уже вовлекалась в преступную деятельность и была дроппером в мошеннических схемах, направленных на обман россиян.

Ранее ФСБ предотвратила теракт в отношении одного из высокопоставленных чиновников Курской области. Силовики задержали украинского гражданина, который получал указания от представителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Возбуждено уголовное дело, ему грозит пожизненное лишение свободы.

