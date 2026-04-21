Врач Чернышова: при отеке и крапивнице из-за аллергии можно взять больничный

Удушье и крапивница могут стать основанием для больничного при сезонной аллергии на пыльцу. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

По ее словам, в целом из-за поллиноза врачи редко выписывают больничный лист.





Надежда Чернышова врач-терапевт Это происходит потому, что сейчас много антигистаминных средств, которые отлично купируют основные проявления аллергической реакции на пыльцу и способны как минимум сделать менее выраженными чихание, кашель, слезотечение и насморк. При этом многие из препаратов теперь уже не вызывают сонливость и даже не влияют на управление транспортным средством. В итоге человек вполне может продолжать работать.

Однако листок нетрудоспособности могут выписать, если аллергическая реакция сопровождается удушьем, потому что в этом случае речь идет об обострении бронхиальной астмы, отметила эксперт.

"Кроме того, врач может дать больничный, если на фоне поллиноза на коже появилась выраженная крапивница. Она сопровождается мучительным зудом, который мешает заниматься привычными делами", – пояснила Чернышова.

В остальных случаях аллергику остается договариваться с руководством об удаленном формате работы на период активного цветения либо брать отпуск, подчеркнула врач.

Ранее профессор, доктор медицинских наук, офтальмохирург Татьяна Шилова предупредила об опасных последствиях поллинозного конъюнктивита. Из-за сильного зуда пациенты постоянно трут глаза руками. Это может привести к микротравмам слизистой и заносу инфекции.

