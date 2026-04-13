Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 апреля, 17:01

Общество
Главная / Новости /

Врач Шилова: поллинозный конъюнктивит чреват травмами слизистой глаза

Офтальмолог предупредила об опасных последствиях поллинозного конъюнктивита

Фото: 123RF.com/antondotsenko

Поллинозный конъюнктивит может привести к микротравмам на слизистой глаза и появлению на роговице гнойных язв. Об этом Москве 24 рассказала профессор, доктор медицинских наук, офтальмохирург Татьяна Шилова.

Она пояснила, что поллинозный сезонный конъюнктивит – это острая иммунная воспалительная реакция слизистой оболочки глаза на пыльцу растений. Характерными для нее симптомами являются слезотечение, зуд, жжение, покраснение, отек век, светобоязнь. При этом процесс часто сопровождается аллергическим ринитом, проявляющимся заложенностью носа и чиханием.

Главная опасность заключается в том, что пыльца имеет микроскопические размеры и очень легко оседает на влажной конъюнктиве. Поэтому в период цветения воспаление поддерживается постоянно, истощая защитные механизмы глаза и нарушая микроциркуляцию в тканях, отметила врач.

Из-за сильнейшего зуда пациенты постоянно трут глаза руками. Это может привести к микротравмам слизистой и заносу инфекции. Воспаление способно перейти с конъюнктивы на роговицу: на ней образуются эрозии, а при инфицировании – гнойные язвы.
Татьяна Шилова
профессор, доктор медицинских наук, офтальмохирург

Если пустить заболевание на самотек или заниматься самолечением, последствия могут быть очень серьезными, вплоть до состояний, требующих хирургического вмешательства, предупредила офтальмолог.

Главным принципом лечения поллинозного конъюнктивита является устранение аллергена, поэтому защита глаз должна быть комплексной, отметила врач.

"На улице обязательно надо носить плотно прилегающие солнцезащитные очки, желательно с широкими дужками, чтобы физически блокировать оседание пыльцы на слизистой", – добавила Шилова.

Кроме того, тем, кто пользуется линзами, важно отказаться от них на период цветения. Поверхность линзы работает как губка, накапливая на себе аллергены и пролонгируя их воздействие на глаз, пояснила эксперт.

Также рекомендую во время цветения регулярно пользоваться увлажняющими каплями – препаратами "искусственной слезы" без консервантов, чтобы механически вымывать пыльцу из конъюнктивальной полости. А еще, возвращаясь с улицы, важно немедленно умываться, мыть волосы и переодеваться.
Татьяна Шилова
профессор, доктор медицинских наук, офтальмохирург

В целом поллинозный конъюнктивит требует планового назначения терапии, однако существуют "красные флаги", при которых обращаться к офтальмологу необходимо экстренно. Например, это резкое снижение или затуманивание зрения. Также это появление сильной режущей боли в глазу и невозможность открыть его на свету, что является признаками поражения роговицы (кератита). Также опасным симптомом будет появление желтого или зеленого гноя и склеивание ресниц по утрам – это признак присоединения бактериальной инфекции, заключила Шилова.

Ранее врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок предупредил, что тяжелее всего аллергикам приходится, когда на улице тепло, потому что деревья начинают цвести обильнее. Еще хуже, если сухо и ветрено, поскольку такая погода способствует разносу пыльцы.

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика