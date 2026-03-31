31 марта, 13:15

Офтальмолог Левина: изменение радужной оболочки глаза может быть симптомом меланомы

Поражение нервной системы и меланома могут быть причинами изменения радужной оболочки глаза. Об этом Москве 24 рассказала врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук Мария Левина.

День гетерохромии (разноцветных глаз) отмечается 31 марта. Врач отметила, что, когда такая особенность врожденная, она не опасна. Если же изменение радужной оболочки произошло в течение жизни, это может быть тревожным сигналом.

"Например, такое часто происходит в результате попадания в глаз мельчайшей металлической стружки. Со временем она окисляется и пропитывает пигмент радужки, придавая ей ржаво-коричневый или зеленоватый цвет", – пояснила врач.

Также причиной может стать поражение нервной системы, сопровождающееся нарушением иннервации глаза. В результате радужка становится более светлой. К тому же возможно проявление дополнительных симптомов в виде опущения века и сужения зрачка, отметила Левина.

Помимо этого, гетерохромия может быть вызвана развитием новообразований, в том числе меланомы, которая провоцирует чрезмерную пигментацию, сопровождаемую локальным помутнением на радужке.
Мария Левина
врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук

Многие заболевания могут долго не сопровождаться другими симптомами, помимо изменения цвета радужки. И если пациент не обращает внимания на этот единственный признак, то теряет драгоценное время, ведь обычно чем раньше начинается лечение, тем эффективнее оно оказывается, подчеркнула врач.

"Поэтому любые изменения на радужке одного глаза должны насторожить. А если они еще и сопровождаются ухудшением зрения, болью, покраснением, то врачу нужно показаться как можно быстрее", – предупредила Левина.

При этом симметричное изменение радужки глаз чаще все же связано с физиологическими изменениями, не требующими лечения, добавила офтальмолог.

Например, это может быть естественным процессом на этапе старения, которое называют "сенильная дуга". Край оболочки становится практически белым, потому что с возрастом пигмент из нее вымывается, и она обесцвечивается.
Кроме того, цвет радужки может меняться под воздействием некоторых препаратов, например, для лечения глаукомы. Они содержат аналоги простагландинов, которые стимулируют выработку мелатонина, что приводит к постепенному потемнению оболочки, заключила офтальмолог.

Ранее профессор, доктор медицинских наук, офтальмохирург Татьяна Шилова предупредила, что для зрения вредна длительная работа с расположенными вблизи объектами. Из-за этого происходит спазм аккомодации, в результате чего могут появиться временное затуманивание и ощущение песка в глазах, а также головные боли.

