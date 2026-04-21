В детском эндоцентре Москвы успешно лечат маленьких пациентов с разными жалобами

В детском эндоскопическом центре Морозовской больницы в Москве помогают пациентам с широким спектром жалоб – от болей в животе до более серьезных симптомов. Об этом Агентству "Москва" сообщил заведующий центром детской эндоскопии Морозовской детской больницы, врач-эндоскопист Николай Григориадис.

"В нашем эндоскопическом центре проводится гастроскопия (исследование верхних отделов ЖКТ. – Прим. ред.) без наркоза, гастроскопия с наркозом, колоноскопия (исследование кишечника. – Прим. ред.) с наркозом, также сочетанные исследования – гастро- и колоноскопия с наркозом. После проведенного исследования эндоскопического пациент проходит в зону ожидания, где врачом-гастроэнтерологом выдаются все рекомендации", – рассказал он.

Пациенты попадают в центр по направлению из поликлиник после консультации гастроэнтеролога. Перед процедурой ребенка осматривают сразу несколько специалистов, в том числе гастроэнтеролог, анестезиолог и эндоскопист. После исследования он находится в палате пробуждения от 15 до 30 минут, а затем получает рекомендации, которые фиксируются в электронной карте.

Одной из ключевых особенностей центра называют комфорт для детей, так как родители могут находиться рядом на всех этапах: перед процедурой и после нее. Это помогает снизить стресс и облегчает восстановление.

С начала 2024 года специалисты центра провели более 16,5 тысячи исследований и свыше 10 тысяч раз выполнили биопсию.

