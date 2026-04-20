Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 апреля, 11:01

Мэр Москвы

Собянин рассказал о развитии телемедицины для детей с особыми потребностями

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице развивается телемедицина для детей с особыми потребностями, сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.

Мэр напомнил, что в прошлом году в Москве открылись 6 детских центров лечения заболеваний сердца и желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), а также 4 центра ранней помощи. К этим центрам прикреплено более 5 тысяч детей, а раннюю помощь получают свыше 4 тысяч малышей.

В медучреждениях работает телемедицинский сервис для проведения онлайн-консультаций. Получить такую консультацию можно без направления, если ребенок прикреплен к соответствующему центру. Запись на дистанционный прием доступна через приложение "ЕМИАС.ИНФО" и на портале mos.ru.

Во время онлайн-приема специалист может проанализировать результаты анализов, выписать рецепт и определить, требуется ли очная явка. Родителям не нужно каждый раз ехать в центр, чтобы уточнить дальнейшие шаги. На сегодняшний день специалисты провели уже более 6 тысяч таких онлайн-консультаций для маленьких пациентов.

Кроме того, медицинская документация ведется в электронном виде: врачи видят полную историю болезни, а родители могут ознакомиться с результатами исследований и заключениями в электронной медицинской карте ребенка.

"Мы выстроили эффективную систему ранней диагностики и контроля за здоровьем ребенка на всех этапах лечения. Благодаря этому московские врачи почти не сталкиваются с запущенными формами детских болезней", – заявил Собянин.

Проект соответствует целям национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" и направлен на повышение качества и доступности медицинской помощи юным москвичам.

Ранее сообщалось, что на западе Москвы в районе Проспект Вернадского появился многопрофильный медицинский центр площадью 10,3 тысячи квадратных метров. Семиэтажное сооружение возвел инвестор. Здание рассчитано на 600 посещений в смену.

Читайте также


мэр Москвымедицинагород

Главное

Опасен ли астероид "Апофис" для Земли?

Крупный астероид "Апофис" приблизится к Земле 13 апреля 2029 года

Эксперты уверены: опасного сближения не предвидится

Читать
закрыть

Как введение "пятой четверти" отразится на российских школьниках?

Эксперты уверены: реформа вырастит "поколение невротиков"

Более того, "пятая четверть" перегрузит учителей

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей до конца апреля?

В ночь с 21-го на 22-е число ожидаются заморозки

Пасмурная погода сохранится и 25 апреля, и 26-го

Читать
закрыть

Как стать донором крови в Москве?

Можно обратиться в любое отделение переливания крови при больницах

В регистратуре донор должен заполнить анкету и еще несколько документов

Читать
закрыть

Что известно о супругах, зарезавших друг друга в Мытищах?

В Подмосковье произошло двойное убийство – актера театра Владислава Бенграфа и его супруги

В квартире пары поздно ночью слышались крики

Читать
закрыть

Почему в России растет число одиноких людей

Особенно остро тенденцию ощущают жители Сибири и Дальнего Востока

В ГД это связали с разрушением института семьи

Читать
закрыть

Реальна ли аллергия на работу?

Речь о "синдроме больного здания": впервые этот термин появился в докладах ВОЗ еще в 1980-х

Однако такая реакция может возникать и из-за психологических проблем

Читать
закрыть

Где аллергикам переждать цветение березы?

Врачи советуют сменить климатическую зону во время пика пыления

Удачными вариантами станут в том числе Сочи, Геленджик, Анапа и Крым

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика