Собянин рассказал о развитии телемедицины для детей с особыми потребностями

В столице развивается телемедицина для детей с особыми потребностями, сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.

Мэр напомнил, что в прошлом году в Москве открылись 6 детских центров лечения заболеваний сердца и желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), а также 4 центра ранней помощи. К этим центрам прикреплено более 5 тысяч детей, а раннюю помощь получают свыше 4 тысяч малышей.

В медучреждениях работает телемедицинский сервис для проведения онлайн-консультаций. Получить такую консультацию можно без направления, если ребенок прикреплен к соответствующему центру. Запись на дистанционный прием доступна через приложение "ЕМИАС.ИНФО" и на портале mos.ru.

Во время онлайн-приема специалист может проанализировать результаты анализов, выписать рецепт и определить, требуется ли очная явка. Родителям не нужно каждый раз ехать в центр, чтобы уточнить дальнейшие шаги. На сегодняшний день специалисты провели уже более 6 тысяч таких онлайн-консультаций для маленьких пациентов.

Кроме того, медицинская документация ведется в электронном виде: врачи видят полную историю болезни, а родители могут ознакомиться с результатами исследований и заключениями в электронной медицинской карте ребенка.

"Мы выстроили эффективную систему ранней диагностики и контроля за здоровьем ребенка на всех этапах лечения. Благодаря этому московские врачи почти не сталкиваются с запущенными формами детских болезней", – заявил Собянин.

Проект соответствует целям национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" и направлен на повышение качества и доступности медицинской помощи юным москвичам.

Ранее сообщалось, что на западе Москвы в районе Проспект Вернадского появился многопрофильный медицинский центр площадью 10,3 тысячи квадратных метров. Семиэтажное сооружение возвел инвестор. Здание рассчитано на 600 посещений в смену.