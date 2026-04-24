В Биробиджане задержали мужчину, угрожавшего полицейским пистолетом

Фото: vk.com/УМВД России по Еврейской АО

Сотрудники полиции в Биробиджане задержали местного жителя, который угрожал правоохранителям пистолетом. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по ЕАО.

Изначально мужчина позвонил в дежурную часть полиции и сообщил, что нашел на улице пистолет. Он пригрозил применить его, если полицейские не приедут и не заберут оружие.

Прибывшие на место сотрудники ППС обнаружили мужчину 1988 года рождения. Он не реагировал на требования убрать пистолет, вел себя агрессивно и направлял оружие в сторону силовиков.

Сотрудники полиции произвели два предупредительных выстрела в воздух, после чего выстрелили в злоумышленника. Мужчина получил огнестрельное ранение ноги, его задержали и доставили в больницу. Изъятое оружие оказалось пневматическим пистолетом.

В данный момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее мужчина напал на полицейских при задержании в Оренбургской области. Инцидент произошел в поселке Аккермановка 16 апреля. Сотрудники полиции прибыли на место для задержания преступника, находившегося в федеральном розыске, однако мужчина открыл стрельбу по полицейским и скрылся.

В результате один полицейский погиб, еще три правоохранителя получили ранения. Их состояние оценивалось как стабильно тяжелое. По факту произошедшего заведено уголовное дело.

Вскоре силовикам удалось задержать напавшего. Наряд Госавтоинспекции обнаружил и блокировал подозреваемого в районе села Белошапка. Его заключили под стражу, он признался в содеянном.