Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
24 апреля, 06:18

Происшествия

В Биробиджане задержали мужчину, угрожавшего полицейским пистолетом

Фото: vk.com/УМВД России по Еврейской АО

Сотрудники полиции в Биробиджане задержали местного жителя, который угрожал правоохранителям пистолетом. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по ЕАО.

Изначально мужчина позвонил в дежурную часть полиции и сообщил, что нашел на улице пистолет. Он пригрозил применить его, если полицейские не приедут и не заберут оружие.

Прибывшие на место сотрудники ППС обнаружили мужчину 1988 года рождения. Он не реагировал на требования убрать пистолет, вел себя агрессивно и направлял оружие в сторону силовиков.

Сотрудники полиции произвели два предупредительных выстрела в воздух, после чего выстрелили в злоумышленника. Мужчина получил огнестрельное ранение ноги, его задержали и доставили в больницу. Изъятое оружие оказалось пневматическим пистолетом.

В данный момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее мужчина напал на полицейских при задержании в Оренбургской области. Инцидент произошел в поселке Аккермановка 16 апреля. Сотрудники полиции прибыли на место для задержания преступника, находившегося в федеральном розыске, однако мужчина открыл стрельбу по полицейским и скрылся.

В результате один полицейский погиб, еще три правоохранителя получили ранения. Их состояние оценивалось как стабильно тяжелое. По факту произошедшего заведено уголовное дело.

Вскоре силовикам удалось задержать напавшего. Наряд Госавтоинспекции обнаружил и блокировал подозреваемого в районе села Белошапка. Его заключили под стражу, он признался в содеянном.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Что будет с ценами на услуги такси в 2026 году?

Поездки могут подорожать почти на треть к концу 2026 года

На подорожание услуг влияет новое законодательство и дефицит водителей

Читать
закрыть

Почему в мире существенно падает рождаемость?

Главный фактор – неполное замещение поколений

Демографический кризис проявляется и в уменьшении количества зарегистрированных браков

Читать
закрыть

Как РФ отреагирует на возможное размещение ядерного оружия в Финляндии?

Песков отметил: это решение может осложнить отношения между странами

Эксперты уверены: военные РФ будут вынуждены уделить этому пристальное внимание

Читать
закрыть

Как провести выходные 25 и 26 апреля в Москве?

Любители бега встретятся 25 и 26 апреля в рамках Московского полумарафона

Если хочется побывать на природе, можно отправиться в столичные парки

Читать
закрыть

Как подготовиться к длительному забегу?

Разминка длительностью 15–20 минут крайне важна перед долгими соревнованиями

В качестве обуви обязательно должны быть беговые кроссовки

Читать
закрыть

Какие домашние устройства помогут аллергикам в сезон цветения?

Одним из самых эффективных домашних решений остаются очистители воздуха

Важна уборка помещения пылесосом

Читать
закрыть

Почему российские мужчины уходят в декрет?

Это связано с тем, что у мамы более развивающаяся карьера или высокая зарплата

В обществе нормально реагируют на то, что отец идет в декрет

Читать
закрыть

Как сделать ссоры полезными для отношений?

Через проявление гнева люди могут выстроить глубокую эмоциональную связь

Помогают ситуации, где партнеры обсуждают проблему, говоря без попыток унижения

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика