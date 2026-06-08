Движение на Замоскворецкой линии метро восстановлено

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение на Замоскворецкой линии метро Москвы, которое приостанавливали из-за падения человека на пути, восстановлено, сообщила пресс-служба Дептранса.

При этом пассажир, упавший на станции "Домодедовская", скончался, рассказал Агентству "Москва" источник.

Инцидент произошел 8 июня. Поезда временно не ходили от станции "Алма-Атинская" до "Орехово", при этом в обратном направлении они следовали с увеличенными интервалами.

Ранее на Замоскворецкой линии метро появилось еще 96 вагонов серии "Москва-2026". Теперь в парке этой линии 144 вагона новой серии – самых лучших и технологичных в мире метропоездов, которые производят в России.

