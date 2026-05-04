Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 мая, 14:00

Мэр Москвы

Сергей Собянин: Замоскворецкая линия метро получила 96 вагонов "Москва-2026"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Еще 96 вагонов серии "Москва-2026" появились на Замоскворецкой линии столичного метро. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем канале в мессенджере MAX.

"Теперь в парке этой линии 144 вагона новой серии – самых лучших и технологичных в мире метропоездов, которые производят в России", – подчеркнул мэр.

В сравнении с вагонами типа "Номерной", которые до старта модернизации полностью составляли парк зеленой ветки, вместимость одного состава увеличилась примерно на 10%, а двери стали шире на 32%.

Кроме того, в новых поездах обновлен блок связи "пассажир – машинист", убраны металлические стыки, увеличена площадь остекления на поручнях входной группы, изменен вид камеры заднего вида и фар головного вагона – теперь это единая световая лента, рассказал градоначальник.

Помимо этого, салоны оснастили разъемами USB и Type-C для зарядки смартфонов и других устройств, информационными экранами, наддверной навигацией и адаптивной подсветкой, которая меняется в зависимости от времени суток.

Все вагоны проверяются и проходят обкатку перед началом эксплуатации: каждый состав должен проехать не менее 300 километров без замечаний. Только после этого специалисты допустят его к перевозке пассажиров. Эти требования к безопасности – одни из самых строгих в мире, указал глава города.

Собянин отметил, что с 2010 года доля современных поездов в Московском метрополитене увеличилась с 13 до 80%, а в 2030-м достигнет 90%. Каждый год метрополитен получает в среднем более 300 отечественных вагонов. В этом и следующем году в метро поступят свыше 700 вагонов, которые в том числе завершат обновление Замоскворецкой линии.

В свою очередь, сотрудники метрополитена начали готовить станции к лету. В частности, они промывают поверхности вестибюлей и платформ, а также колонны, окна и витражи. Еще специалисты очищают фасады выходов и вестибюлей на улице, проверяют работу кондиционеров на платформах и в поездах.

Поезда не будут ходить на участке Арбатско-Покровской линии столичного метро до 8 мая

Читайте также


мэр Москвытранспортгород

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика