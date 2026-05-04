Сергей Собянин: Замоскворецкая линия метро получила 96 вагонов "Москва-2026"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Еще 96 вагонов серии "Москва-2026" появились на Замоскворецкой линии столичного метро. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем канале в мессенджере MAX.

"Теперь в парке этой линии 144 вагона новой серии – самых лучших и технологичных в мире метропоездов, которые производят в России", – подчеркнул мэр.

В сравнении с вагонами типа "Номерной", которые до старта модернизации полностью составляли парк зеленой ветки, вместимость одного состава увеличилась примерно на 10%, а двери стали шире на 32%.

Кроме того, в новых поездах обновлен блок связи "пассажир – машинист", убраны металлические стыки, увеличена площадь остекления на поручнях входной группы, изменен вид камеры заднего вида и фар головного вагона – теперь это единая световая лента, рассказал градоначальник.

Помимо этого, салоны оснастили разъемами USB и Type-C для зарядки смартфонов и других устройств, информационными экранами, наддверной навигацией и адаптивной подсветкой, которая меняется в зависимости от времени суток.

Все вагоны проверяются и проходят обкатку перед началом эксплуатации: каждый состав должен проехать не менее 300 километров без замечаний. Только после этого специалисты допустят его к перевозке пассажиров. Эти требования к безопасности – одни из самых строгих в мире, указал глава города.

Собянин отметил, что с 2010 года доля современных поездов в Московском метрополитене увеличилась с 13 до 80%, а в 2030-м достигнет 90%. Каждый год метрополитен получает в среднем более 300 отечественных вагонов. В этом и следующем году в метро поступят свыше 700 вагонов, которые в том числе завершат обновление Замоскворецкой линии.

В свою очередь, сотрудники метрополитена начали готовить станции к лету. В частности, они промывают поверхности вестибюлей и платформ, а также колонны, окна и витражи. Еще специалисты очищают фасады выходов и вестибюлей на улице, проверяют работу кондиционеров на платформах и в поездах.