Напавший на полицейских мужчина задержан в Оренбуржье

Правоохранительные органы задержали мужчину, который напал на полицейских при задержании в Оренбургской области. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем канале в МАХ.

Она уточнила, что наряд Госавтоинспекции обнаружил и блокировал подозреваемого в районе села Белошапка.

"В настоящее время ожидается прибытие сотрудников Росгвардии и следственно-оперативной группы", – подчеркнула Волк.

Инцидент со стрельбой произошел в поселке Аккермановка 16 апреля. Сотрудники ОП № 3 МУ МВД РФ "Орское" прибыли на место для задержания преступника, находившегося в федеральном розыске, однако мужчина открыл стрельбу по полицейским и скрылся.

В результате один полицейский погиб, еще три правоохранителя получили ранения. Их состояние оценивается как стабильно тяжелое. По факту произошедшего заведено уголовное дело.

