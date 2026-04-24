Koco News: минимум 10 человек пострадали в результате торнадо в штате Оклахома

Минимум 10 человек пострадали в результате торнадо в городе Инид в американском штате Оклахома. Об этом сообщает Koco News со ссылкой на экстренные службы.

По данным журналистов, стихия накрыла район Грей-Ридж. Люди получили легкие травмы.

Кроме того, торнадо нанес незначительные повреждения базе ВВС США Вэнс. На территории объекта никто не пострадал.

Ранее турецкий город Анталья окрасился в оранжево-красный цвет из-за мощной песчаной бури. Пыль и песок поднялись в Ливии и соседних регионах, пересекли Средиземное море и подошли к югу Турции.

Специалисты уточнили что небо окрасилось в такой оттенок из-за изменения преломления солнечного света. Частицы пыли сопровождались концентрацией вредных веществ в воздухе.