В Текстильщиках построят новый многопрофильный корпус больницы имени В. П. Демихова

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В районе Текстильщики на юго-востоке столицы возведут новый корпус ГКБ имени В. П. Демихова. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

На улице Шкулева, где и будет находиться центр, ведется строительство 10-этажного здания. На данный момент на объекте завершены подготовительные работы и осуществляется перенос инженерных коммуникаций.

Будущий комплекс будет оснащен передовым медицинским оборудованием, а для пациентов предусмотрены комфортабельные палаты, включающие семейные комнаты с зонами отдыха и мини-кухнями.

"В новом здании городской больницы оборудуют более 30 операционных, в том числе гибридных, отделения реанимации и интенсивной терапии, палатные отделения, стационар кратковременного пребывания. Кроме того, в корпусе разместят просторный конференц-зал, а также тамбур для автомобилей скорой помощи на четыре машино-места", – отметил заммэра.

Прилегающую территорию также благоустроят – появятся зеленые зоны, спортивные площадки и пространства для занятий лечебной физкультурой. Реализация проекта происходит в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" и направлена на развитие городской медицинской инфраструктуры.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что городская клиническая больница № 15 имени О. М. Филатова является одним из ведущих столичных медучреждений и уже 45 лет следит за здоровьем горожан. Мэр отметил, что ежегодно больница помогает около 200 тысячам москвичей. В медучреждении в год проводят более 90 тысяч операций, из которых 5,5 тысячи – высокотехнологичные.