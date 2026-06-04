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04 июня, 10:04

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The Guardian: Маск может стать первым в мире триллионером

Маск может стать первым в мире триллионером

Фото: Getty Images/picture alliance/Zentralbild/Patrick Pleul

Американский миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск может стать первым в мире триллионером, если предстоящее первичное публичное размещение акций (IPO) его компании пройдет успешно. Об этом сообщает RT со ссылкой на газету The Guardian.

Это может произойти уже на следующей неделе, после 8 июня. SpaceX планирует привлечь порядка 75 миллиардов долларов. Компания собирается выставить на продажу 555,6 миллиона акций по цене 135 долларов за бумагу. При удачном размещении ее рыночная стоимость может достичь 1,77 триллиона долларов.

Издание подчеркивает, что это может стать крупнейшим IPO в истории фондового рынка.

Ранее Маск увеличил свое состояние до рекордных 722 миллиардов долларов. Всего за сутки состояние американского бизнесмена выросло на 45,7 миллиарда долларов.

Илон Маск заявил о планах построить город на Луне за 10 лет

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