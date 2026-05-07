Маск заявил, что в год платит свыше 10 миллиардов долларов налогов

Свыше 10 миллиардов долларов в год отчисляет американский предприниматель Илон Маск в налоговую службу. Об этом он написал в социальной сети Х.

"Если я реализую и продаю фондовые опционы, совокупный федеральный и государственный подоходный налог составляет примерно 45%. Есть еще налог в 40% на мое имущество, когда я умру. В целом я, вероятно, в итоге выплачу триллионы долларов налогов", – написал Маск.

Согласно публикации Forbes в начале февраля, Маск установил исторический рекорд, став первым человеком, чье состояние превысило 800 миллиардов долларов. Ранее он уже был первым, кто преодолел отметки в 600 и 700 миллиардов.

