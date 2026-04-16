Основатель Zara признан крупнейшим владельцем недвижимости в мире

Владелец Zara Амансио Ортега стал самым крупным в мире владельцем недвижимости. С 2001 года он потратил около 24 миллиардов долларов и приобрел 216 объектов в 100 странах, сообщает газета "Известия" со ссылкой на журнал Forbes.

"Он сильно отличается от большинства инвесторов в недвижимость тем, что, кажется, у него неограниченные суммы денег. Ему нравится то, что не связано с большим риском, он не пытается что-то купить и улучшить", – отметил брокер, работавший с фирмой миллиардера.

Стоимость портфеля Отеги составляет 25 миллиардов долларов. В него вошли свыше 200 объектов в 13 государствах, что делает миллиардера самым успешным магнатом недвижимости. Он опередил австралийца Гарри Тригубоффа (23,2 миллиарда) и американца Дональда Брена (19,2 миллиарда).

В 2025 году он потратил свыше 3 миллиардов долларов на сделки в 10 городах и 8 странах. Там Ортега приобрел офисные здания, отели, промышленные зоны, торговый комплекс, дом и 49% акций британского портового оператора.

Ранее сообщалось, что американский миллиардер Илон Маск второй год подряд остался богатейшим человеком мира. Его состояние оценивается в 839 миллиардов долларов. Это почти в 2,5 раза выше оценки 2025-го. Миллиардер возглавлял рейтинг богатейших людей мира не только в прошлом, но и в 2022 году.

