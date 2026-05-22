22 мая, 18:37

Экономика
Bloomberg: состояние Илона Маска увеличилось до рекордных 722 млрд долларов

Состояние Илона Маска увеличилось до рекордных 722 млрд долларов

Фото: ТАСС/AP/Evan Vucci

Американский миллиардер Илон Маск увеличил свое состояние до рекордных 722 миллиардов долларов. Это следует из данных Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Отмечается, что состояние Маска выросло на 45,7 миллиарда долларов всего за сутки.

Ранее миллиардер рассказывал, что ему приходится платить более 10 миллиардов долларов налогов в год. По его словам, совокупный федеральный и государственный подоходный налог составляет около 45%.

В ноябре прошлого года инвесторы компании Tesla одобрили выплату компенсационного пакета на сумму около 1 триллиона долларов для Маска как генерального директора организации. Это стало крупнейшей выплатой руководителю компании в истории США.

