Более половины зумеров не научились определять время по стрелочным часам

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Свыше половины представителей поколений зумеров и альфа испытывают трудности с определением времени по циферблату часов. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование.

Согласно опросу, 54% молодых людей признались, что не умеют определять время по стрелочным часам. Еще 49% заявили, что не знают, как самостоятельно вкрутить лампочку.

Родители отметили, что набор базовых бытовых навыков у современных подростков заметно отличается от того, который считался привычным еще несколько десятилетий назад. По мнению 86% взрослых, молодежь все чаще не умеет ориентироваться в городе без навигационных сервисов.

Еще 73% респондентов считают, что подростки плохо знают таблицу умножения и испытывают сложности с устным счетом, а почти 70% указали на проблемы с подсчетом наличных денег и сдачи. Кроме того, 31% опрошенных полагают, что подростки не различают простыню и пододеяльник, а 24% уверены, что молодежь не знает значения слова "перстень".

При этом сами представители поколения Z относятся к подобным замечаниям значительно спокойнее. Лишь 18% молодых людей признались, что удивляются отсутствию у сверстников навыков, привычных для старших поколений.

Среди собственных слабых сторон зумеры чаще всего называют трудности с подсчетом бумажных денег и сдачи (75%), ориентированием без картографических приложений (68%), определением времени по циферблату (49%) и знанием таблицы умножения (45%). Только 17% респондентов сообщили, что без труда отличают пододеяльник от простыни.

Для восполнения пробелов в знаниях большинство молодых людей обращаются к интернету (62%). Почти половина опрошенных (46%) предпочитает консультироваться с нейросетями и сервисами искусственного интеллекта. Родители как источник информации занимают третье место – к ним обращаются 42% респондентов, а к другим родственникам – 31%.

Ранее стало известно, что зумеры чаще отдают предпочтение креативным профессиям, так как обладают свободой выбора и отсутствием нужды бороться за базовые потребности. Это позволяет им выбирать профессию ради самореализации, а не только по критерию заработка. Фундамент для такого образа жизни, по мнению экспертов, был создан их предками.