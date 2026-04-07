Собянин: роботы-доставщики повысят эффективность логистики в больницах Москвы

Сергей Собянин сообщил о старте тестирования в столичных больницах роботов-доставщиков от "Яндекса" для перевозки лекарств и проб крови. Пост мэр опубликовал на своей странице в МАХ.

Пилотные испытания реализуются на базе ГКБ № 15 имени О. М. Филатова и ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".

Роботы перемещаются между больничными корпусами, доставляя биоматериалы и расходники в лаборатории, а также лекарства из аптек, находящихся на территории медучреждения, в отделения. Они самостоятельно прокладывают маршруты, избегают препятствия и обеспечивают сохранность груза в любых погодных условиях.

Перед запуском агрегатов специалисты тщательно спланировали все возможные маршруты, точки остановок, а также время доставки. Сотрудники больниц, в свою очередь, прошли обучение по использованию техники и теперь могут управлять роботами с помощью смартфонов.

"Москва постоянно тестирует инновационные разработки, тем самым задавая новые тренды в медицине. Главная цель нового проекта – ускорить логистику внутри больницы, что позволит медработникам уделять больше времени пациентам", – заключил градоначальник.

Развитие робототехники в мегаполисе активно продвигается не только в медицине, но и других областях. Например, недавно столичные полицейские представили мобильные комплексы, которые в перспективе займутся доставкой. Проект активно прорабатывается совместно с правительством города и крупными компаниями, включая "Яндекс".

Как уточнял начальник московского ГУ МВД РФ Олег Баранов, специалисты стремятся сделать роботов безопасными и удобными для всех участников дорожного движения. По его словам, максимальная скорость движения этой техники не превысит 3–5 километров в час.

