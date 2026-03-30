Форма поиска по сайту
Новости

30 марта, 14:39

Около 200 роботов-курьеров доставляют более 1,5 тыс заказов в сутки в Москве

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Более 1,5 тысячи заказов в сутки доставляют около 200 автономных роботов-курьеров в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

"Автономные курьеры – это будущее городской логистики. Инновации позволяют нам создавать более эффективные сервисы и интегрировать высокие технологии в повседневную жизнь мегаполиса", – подчеркнул заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Перед выездом в память робота загружается подробная 3D-карта. Он сверяет ее с информацией с датчиков и устанавливает свое месторасположение. Безопасность передвижения робота обеспечивается при помощи 3 типов сенсоров. В их число входят автоматизированная система управления и камеры с обзором на 360 градусов, лазерный локатор, который сканирует пространство на 100 метров вокруг, а также ультразвуковые датчики.

Ранее столичные полицейские представили мобильные комплексы, которые в перспективе займутся доставкой. Проект активно прорабатывается совместно с правительством города и крупными компаниями, включая "Яндекс".

Начальник московского ГУ МВД РФ Олег Баранов рассказал, что специалисты стремятся сделать роботов безопасными и удобными для всех участников дорожного движения. По его словам, максимальная скорость движения этой техники не превысит 3–5 километров в час.

