Число бюджетных мест в российских медвузах увеличат в 2026 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В 2026 году в российских медицинских вузах увеличится количество бюджетных мест. Об этом на ПМЭФ сообщил ТАСС министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Он уточнил, что в предстоящую приемную кампанию на программы специалитета предусмотрено свыше 30 тысяч бюджетных мест. Вместе с тем практически 20 тысяч мест будет выделено для ординатуры.

Министр отметил, что в этом вопросе наблюдается определенный рост.

Прием заявлений в российские университеты на все ступени высшего образования стартует 20 июня.

Поступление на бюджетные места по программам бакалавриата, специалитета и базового высшего образования завершится с 10 по 20 июля, в магистратуру и специализированное высшее образование заявление подать можно до 20 августа. Документы на платную основу принимают до 20 сентября.