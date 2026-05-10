10 мая, 18:16Общество
Приемная кампания в российские вузы начнется 20 июня
Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова
Прием заявлений в российские университеты на все ступени высшего образования стартует 20 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.
Согласно действующему порядку, начало подачи заявления на бакалавриат, специалитет, базовое и специализированное высшее образование, а также магистратуру происходит в один и тот же день.
Для поступления на бюджетные места по программам бакалавриата, специалитета и базового высшего прием стартует 20 июня и завершится с 10 по 20 июля. Документы на платную основу по этим направлениям можно будет подать с 20 июня до 20 сентября.
Аналогичные сроки назначены и для приема в магистратуру и специализированное высшее. В свою очередь, подача на бюджет по этим уровням открыта с 20 июня до 20 августа.
В Минобрнауки обратили внимание на то, что даты завершения приема заявлений и документов могут варьироваться в зависимости от уровня образования и формы финансирования обучения.
Немногим ранее в Госдуме предложили установить новые правила поступления в магистратуру, включив в федеральные образовательные стандарты требования к соответствию профиля. Это позволит ограничивать поступление таким образом, чтобы на магистерских направлениях могли учиться только те студенты, которые получили образование по соответствующим профилям бакалавриата.
