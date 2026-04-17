Новости

Новости

17 апреля, 14:02

Город

Студентов медвузов пригласили на экскурсии в ведущие столичные клиники

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Экскурсии для студентов медвузов в ведущие клиники Москвы пройдут с 20 по 26 апреля. Студенты шести курсов смогут увидеть работу учреждений изнутри, сообщила пресс-служба столичного Депздрава.

В частности, экскурсии проведут в ММНКЦ имени С. П. Боткина, НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, ГКБ имени В. М. Буянова и в городских поликлиниках. Студенты также познакомятся с современным оборудованием и пообщаются с врачами.

"Это уникальный шанс узнать, как работает столичное здравоохранение на практике, и лучше понять, какое направление выбрать для дальнейшего развития", – говорится в сообщении.

Регистрация доступна на сайте кадрового центра Депздрава Москвы.

Помимо экскурсий в медицинские учреждения, для московских студентов организуют выставку "Вместе" в Сколкове, где они увидят, как художники осмысляют тему терапии и влияние творчества на физическое и ментальное состояние человека.

Ранее Минздрав РФ утвердил количество минимальных баллов единого государственного экзамена (ЕГЭ) для поступления в медицинские вузы страны. Например, для приема в Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова на "сестринское дело" нужно набрать минимум 40 баллов по русскому языку, биологии и химии. При этом для поступления по направлениям "лечебное дело", "педиатрия" и "стоматология" необходимо получить 55 баллов.

Заммэра Ракова сообщила, что 90% учащихся медклассов поступают в московские вузы

