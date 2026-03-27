27 марта, 16:35

Мэр Москвы

Собянин сообщил о росте интереса к естественно-научной вертикали в школах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

За 4 года интерес к естественно-научной вертикали в московских школах вырос вдвое, рассказал Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

Мэр отметил, что проект был запущен в 2022 году, а в настоящий момент естественно-научные классы открыты в половине школ Москвы. В них обучаются 15 тысяч подростков.

"Ученики 7–9-х классов углубленно изучают биологию, химию и физику, получают практические навыки на специальных курсах. Ребята занимаются исследованиями и разработкой проектов на базе школ и вузов-партнеров, а затем представляют их на городских научно-практических конференциях", – подчеркнул градоначальник.

Помимо этого, для школьников ежегодно проводится естественно-научный онлайн-марафон, на котором они решают междисциплинарные задачи из разных областей. Подобная подготовка дает возможность успешно сдать ОГЭ и поступить в профессиональные классы, например, медицинские, инженерные или психолого-педагогические. Позже дети поступают в ведущие университеты.

Сейчас партнерами проекта являются 14 вузов Москвы. Среди них – Первый московский государственный медицинский университет имени Сеченова, Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Пирогова и Российский химико-технологический университет имени Менделеева.

Собянин добавил, что развитие естественно-научного образования в городе соответствует задачам нацпроекта "Молодежь и дети". Он направлен на раскрытие потенциала у школьников, повышение качества образования и раннюю профориентацию.

Ранее новые онлайн-курсы для подготовки к ЕГЭ появились в библиотеке "Московской электронной школы" (МЭШ). Пособия охватывают 10 предметов, включая русский и английский языки, литературу, информатику, физику, химию, биологию, географию, историю и обществознание.

Воспользоваться ими смогут учащиеся в 11-х классах при авторизации в библиотеке МЭШ на сайте school.mos.ru. Найти нужную программу можно в подборке "Рекомендованное" на главной странице.

Читайте также


Главное

Как могут наказать за нарушение правил при жарке шашлыков?

За розжиг костра в парке вне специально отведенных мест грозит штраф

Если в результате пикника был причинен тяжкий вред здоровью человека, можно лишиться свободы

Читать
закрыть

Стоит ли обустраивать морские контейнеры для жизни на даче?

Контейнеры часто выбирают как альтернативу долгостроящимся кирпичным домам

Эксперты уверены: контейнеры стоит рассматривать как вариант для турбаз или кафе

Читать
закрыть

Зачем нужен тест на вирус папилломы человека?

Анализ позволяет оценить риск развития онкологических заболеваний

Папилломы могут вызывать воспалительные процессы в половых органах

Читать
закрыть

Как организовать поездку на концерт за рубежом?

Если покупка происходит без турагента, нужно смотреть, кто является генеральным агентом

Важно доверять только проверенным ресурсам и ничего не покупать на сомнительных площадках

Читать
закрыть

Как подготовить организм к московским велофестивалям?

Стоит начать заранее ездить в парках в удовольствие

Важны небольшие скоростные нагрузки, чтобы вырабатывать выносливость

Читать
закрыть

Как квоты на иностранное кино повлияют на качество фильмов в РФ?

Российский кинематограф выжил в трудный период и сегодня "набирает мускулы"

Однако эксперты уверены: квоты напрямую не влияют на качество кино

Читать
закрыть

Когда вступит в силу полный запрет вейпов в России?

Мера, скорее всего, будет вводиться не резко, а с определенным лагом

Это нужно, чтобы система успела подготовиться

Читать
закрыть

Можно ли дружить на работе?

Дружба в рабочем коллективе может привести к увольнению

Крупные компании зачастую не поощряют неформальные отношения в коллективе

Читать
закрыть

