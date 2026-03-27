Собянин сообщил о росте интереса к естественно-научной вертикали в школах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

За 4 года интерес к естественно-научной вертикали в московских школах вырос вдвое, рассказал Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

Мэр отметил, что проект был запущен в 2022 году, а в настоящий момент естественно-научные классы открыты в половине школ Москвы. В них обучаются 15 тысяч подростков.

"Ученики 7–9-х классов углубленно изучают биологию, химию и физику, получают практические навыки на специальных курсах. Ребята занимаются исследованиями и разработкой проектов на базе школ и вузов-партнеров, а затем представляют их на городских научно-практических конференциях", – подчеркнул градоначальник.

Помимо этого, для школьников ежегодно проводится естественно-научный онлайн-марафон, на котором они решают междисциплинарные задачи из разных областей. Подобная подготовка дает возможность успешно сдать ОГЭ и поступить в профессиональные классы, например, медицинские, инженерные или психолого-педагогические. Позже дети поступают в ведущие университеты.

Сейчас партнерами проекта являются 14 вузов Москвы. Среди них – Первый московский государственный медицинский университет имени Сеченова, Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Пирогова и Российский химико-технологический университет имени Менделеева.

Собянин добавил, что развитие естественно-научного образования в городе соответствует задачам нацпроекта "Молодежь и дети". Он направлен на раскрытие потенциала у школьников, повышение качества образования и раннюю профориентацию.

Ранее новые онлайн-курсы для подготовки к ЕГЭ появились в библиотеке "Московской электронной школы" (МЭШ). Пособия охватывают 10 предметов, включая русский и английский языки, литературу, информатику, физику, химию, биологию, географию, историю и обществознание.

Воспользоваться ими смогут учащиеся в 11-х классах при авторизации в библиотеке МЭШ на сайте school.mos.ru. Найти нужную программу можно в подборке "Рекомендованное" на главной странице.

