Психолог Трофимова объяснила популярность дофаминового интерьера у россиян

Россияне полюбили дофаминовый интерьер, сообщили специалисты. Что это за направление, о чем может говорить выбор ярких цветов и как не переборщить с акцентами, разбиралась Москва 24.

"Интерьер про детство"

Вместо минимализма и скандинавского стиля россияне все чаще выбирают дофаминовый интерьер с яркими цветами и индивидуальными акцентами, сообщает газета "Известия" со ссылкой на директора по ассортименту мебельной фабрики Юлию Егорову.





Юлия Егорова директор по ассортименту мебельной фабрики Дофаминовый стиль – это не поверхностный тренд на пестроту. Это интерьер про детство, наивность, смелость и независимость от чужого мнения. Это способ уйти от проблем в пространство, где становится физически и морально легче.

Специалист подчеркнула, что современный интерьер зачастую становится отражением личности владельца: люди хотят уходить от безликих пространств, добавляя цвет, фактуру и индивидуальные детали. Егорова отметила, что популярность дофаминовых интерьеров особенно заметна среди молодежи, а соцсети способствуют распространению тренда, формируя интерес к более эмоциональным и живым решениям в дизайне.

Она уточнила, что этот стиль не предполагает хаотичного использования ярких цветов. Речь идет о продуманной палитре, где насыщенные оттенки сочетаются с мягкими пастельными тонами и базовым нейтральным фоном.

Эксперт также рассказала, что для включения элементов такого стиля не требуется капитальный ремонт: достаточно внедрить акцентную мебель, текстиль или декор.

Психолог Екатерина Трофимова в беседе с Москвой 24 подчеркнула, что выбор цвета в жизни человека, в том числе в интерьере, может многое рассказать о его психологическом состоянии.

"Существует тест Люшера, который показывает, как сочетания цветов отображают особенности личности, характера и эмоции в данный момент. Например, серые и бежевые тона ассоциируются с нейтральностью, избеганием обязательств, усталостью, иногда – депрессивными тенденциями (особенно если серый стоит на первом месте)", – объяснила эксперт.

Однако, по ее словам, опыт пандемии коронавируса показал, что длительное нахождение в пространстве без ярких стимулов становится невыносимым.





Екатерина Трофимова психолог Выбор ярких цветов – психическая попытка самовосстановления: "Мне не хватает возбуждения, радости, и я добавляю их в среду". Также это говорит о потребности в действии и эмоциональной разрядке. Красный, желтый, оранжевый в тесте Люшера соответствуют активности, экспансии. Молодежь, живущая в условиях информационной перегрузки и внешнего давления, таким образом "вытягивает" себя из апатии или тревожной замороженности.

Но многое зависит от сочетаний: красный с желтым может указывать на стремление к ярким, захватывающим переживаниям и событиям, объединяющих активность и спонтанность. Красный с черным – на значительное психологическое напряжение, готовность к вспышке эмоций или необузданным поступкам.

"В целом красный – про энергию, сочетания желтого и зеленого – про работоспособность, целеустремленность. Однако, если покрасить все стены в красный, энергии больше не станет, будет просто плохо", – уточнила Трофимова, добавив, что яркие элементы хороши лишь при дозированном применении.

Идеальные акценты

Дизайнер интерьеров Виктория Лобко отметила в разговоре с Москвой 24, что долгое время в тренде были спокойные, нейтральные оттенки. Спрос на дофаминовый стиль, по ее словам, стал формироваться с конца 2025 года – начала 2026-го.

При этом она не согласилась с теми, кто связывает популяризацию такого подхода с зумерами, которые делают необычный ремонт и делятся итогами в соцсетях.





Виктория Лобко дизайнер интерьеров Проводить такие параллели не совсем корректно. У каждого вне зависимости от возраста есть свои цветовые предпочтения, и, если человек любит красный или оранжевый либо, наоборот, бежевый и белый, мода этого не изменит.

По мнению эксперта, продолжительность тренда на дофаминовый дизайн зависит напрямую от мотивации. Если человек создал яркий интерьер, следуя исключительно моде, а не собственным предпочтениям, обстановка, скорее всего, надоест через 2-3 года. Когда же подобное цветовое решение действительно приходится по душе, будет комфортно и 7-8 лет.

"Плюсы таких интерьеров – они всегда выглядят сочнее, интереснее. Более того, буквально в любом месте можно сделать целую фотозону, что приковывает внимание окружающих. Но то, что способно вызывать визуальный восторг в соцсетях или, например, при посещении квартиры друга, не всегда подходит самому человеку. Некоторые признаются, что с удовольствием любуются этим, но повторять у себя не хотят, например, потому, что для долгого проживания им слишком много цвета", – подчеркнула эксперт.

Она объяснила, что дофаминовый интерьер перекликается с китчем, который характеризуется сочетанием несочетаемых элементов, избыточностью декора, яркими контрастными цветами и намеренным нарушением классических канонов красоты. Кроме того, специалист привела в пример клаттеркор, при котором пространство наполняют личными вещами, имеющими смысл, историю или эмоцию для хозяина: сувенирами из путешествий, детскими рисунками, растениями, фотографиями, любимыми книгами.

Общий нюанс этих направлений – риск переусердствовать, поскольку механика строится на сочетании, на первый взгляд, несочетаемого: везде должна быть мера, предупредила дизайнер.





Виктория Лобко дизайнер интерьеров Главное правило: нельзя использовать крупные яркие рисунки на всей площади стен или потолка. Это частая ошибка, когда некоторые сами пытаются создать интерьеры: берут фотопанно или обои с крупным изображением и начинают обклеивать все. Яркие цвета нужно "давать" дозированно: выделить одну-две стены, какой-то угол и к нему подбирать соответствующий, более спокойный оттенок.

По словам эксперта, также важно соблюдать механику: холодный фон – "горячие" акценты. Если добавляются яркие цвета (фуксия, лимонный, кобальт), база должна быть максимально нейтральной, но необязательно бежево-серой.

"Идеально сделать приглушенные природные оттенки: цвет слоновой кости, теплый песочный, цвет яичной скорлупы, дымчато-голубой, бледный фисташковый. Это "экран", на котором яркий акцент станет смотреться дорого, а не дешево", – уточнила она.

Дизайнер рассказала и о правиле 60-30-10. Здесь 60% – это основной цвет (стены, большой диван, шкаф, нейтральный фон), 30% – вторичный (шторы, ковер, изголовье кровати; он может быть ярче, но приглушенно-насыщенным – горчичный, оливковый, терракотовый), а 10% – акцентный (подушки, ваза, торшер, картина).

"В последнем случае можно использовать ярко-розовый, кислотно-желтый, бирюзовый. Этого достаточно, чтобы мозг получал радость, но не уставал", – отметила специалист.

Виктория Лобко уточнила, что наиболее простой способ проверить гармонию – сфотографировать комнату и перевести в черно-белый фильтр. Если все пятна сливаются в серую массу – контраста нет, и интерьер будет скучным. Если видны четкие черные и белые зоны – акценты расставлены идеально, заключила специалист.

