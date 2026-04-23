Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

23 апреля, 23:16

Установлена личность напавшего на врачей в больнице Дагестана

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Республике Дагестан"

Сотрудники полиции установили личность напавшего с ножом на двоих врачей в больнице Дагестана. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД по республике Гаяна Гариева.

Задержанным оказался 32-летний житель села Аксай Хасавюртовского района, уроженец села Тлярата Гумбетовского района. Правоохранители направили его на медосвидетельствование.

Мужчина напал с ножом на врачей в Республиканской клинической больнице имени Вишневского 23 апреля. По версии следствия, нападение произошло "на почве внезапно возникших неприязненных отношений".

Злоумышленника задержали, а пострадавшим врачам – травматологу и хирургу – своевременно оказали необходимую помощь. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

