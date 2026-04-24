Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

02:56

Дмитриев поинтересовался, как ЕС будет платить за российский газ после санкций

Фото: kremlin.ru

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев задался вопросом, каким образом Евросоюз собирается платить за российский газ в свете новых санкций против РФ.

Таким образом он прокомментировал новость о том, что ЕС запретил еще 20 российским банкам осуществлять платежи в евро и вести бизнес с европейскими компаниями в рамках 20-го пакета санкций.

"Как отчаявшийся ЕС будет платить за российский газ, о котором он вскоре будет умолять?" – написал Дмитриев в соцсети X.

23 апреля Совет Евросоюза утвердил 20-й пакет санкций против России, а также завершил процедуру утверждения финансирования Украины на 90 миллиардов евро на 2026–2027 годы.

Новый пакет санкций введет дополнительные импортные ограничения на товары, приносящие России значительный доход. Кроме того, Евросоюз включит в санкционный список компании из третьих стран, а также примет меры в отношении 46 судов.

В МИД РФ отметили, что новые антироссийские санкции Евросоюза будут такими же безрезультатными, как и предыдущие. Дипломаты подчеркнули, что Москва отреагирует на очередной пакет санкций, но сначала внимательно изучит его содержание.

Канцлер ФРГ Мерц пообещал России новые санкции со стороны Евросоюза

Как РФ отреагирует на возможное размещение ядерного оружия в Финляндии?

Песков отметил: это решение может осложнить отношения между странами

Эксперты уверены: военные РФ будут вынуждены уделить этому пристальное внимание

Как провести выходные 25 и 26 апреля в Москве?

Любители бега встретятся 25 и 26 апреля в рамках Московского полумарафона

Если хочется побывать на природе, можно отправиться в столичные парки

Как подготовиться к длительному забегу?

Разминка длительностью 15–20 минут крайне важна перед долгими соревнованиями

В качестве обуви обязательно должны быть беговые кроссовки

Какие домашние устройства помогут аллергикам в сезон цветения?

Одним из самых эффективных домашних решений остаются очистители воздуха

Важна уборка помещения пылесосом

Почему российские мужчины уходят в декрет?

Это связано с тем, что у мамы более развивающаяся карьера или высокая зарплата

В обществе нормально реагируют на то, что отец идет в декрет

Как сделать ссоры полезными для отношений?

Через проявление гнева люди могут выстроить глубокую эмоциональную связь

Помогают ситуации, где партнеры обсуждают проблему, говоря без попыток унижения

Почему россияне полюбили дофаминовый интерьер?

Эксперты уверены: это способ уйти от проблем в пространство, где становится легче

Современный интерьер зачастую становится отражением личности владельца

Ждать ли скидок на автомобили в 2026 году?

Цены могут кратковременно снизиться на импортируемые машины при укреплении рубля

Однако это коснется главным образом параллельного импорта

