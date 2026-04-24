Дмитриев поинтересовался, как ЕС будет платить за российский газ после санкций

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев задался вопросом, каким образом Евросоюз собирается платить за российский газ в свете новых санкций против РФ.

Таким образом он прокомментировал новость о том, что ЕС запретил еще 20 российским банкам осуществлять платежи в евро и вести бизнес с европейскими компаниями в рамках 20-го пакета санкций.

"Как отчаявшийся ЕС будет платить за российский газ, о котором он вскоре будет умолять?" – написал Дмитриев в соцсети X.

23 апреля Совет Евросоюза утвердил 20-й пакет санкций против России, а также завершил процедуру утверждения финансирования Украины на 90 миллиардов евро на 2026–2027 годы.

Новый пакет санкций введет дополнительные импортные ограничения на товары, приносящие России значительный доход. Кроме того, Евросоюз включит в санкционный список компании из третьих стран, а также примет меры в отношении 46 судов.

В МИД РФ отметили, что новые антироссийские санкции Евросоюза будут такими же безрезультатными, как и предыдущие. Дипломаты подчеркнули, что Москва отреагирует на очередной пакет санкций, но сначала внимательно изучит его содержание.