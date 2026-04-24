Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
24 апреля, 07:54

Город

Три коммерческих помещения выставлены на торги в Ново-Переделкине

Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

В Москве выставили на открытые аукционы три нежилых помещения площадью от 73,7 до 191,2 квадратного метра в районе Ново-Переделкино. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на руководителя департамента по конкурентной политике Москвы Кирилла Пуртова.

"Они расположены рядом с Чоботовским лесом и в непосредственной близости от станции метро. Объекты имеют свободное назначение и подходят для открытия фитнес-студий, торговых точек, салонов красоты и других видов бизнеса", – сообщил Пуртов.

Помещения находятся на первом этаже нового жилого комплекса по адресу Чоботовская улица, дом 2, корпус 1. Их продавцом выступает столичный департамент городского имущества.

Прием заявок на участие в аукционах завершится 14 и 25 мая, сами торги пройдут 26 мая и 3 июня на электронной площадке "Росэлторг". Чтобы принять участие, нужно пройти регистрацию и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.

Москва также выставила на торги два нежилых помещения в районе Кунцево. Объекты площадью 53,4 и 108 квадратных метров находятся по адресу улица Академика Павлова, дом 38, корпус 1. Они расположены на первом этаже новостройки.

Кроме того, город выставил на открытые аукционы 49 нежилых помещений площадью от 73,5 до 240,7 квадратного метра в новом жилом доме в районе Ховрино. Здесь можно разместить, магазины, коворкинги, кофейни, культурно-досуговые центры и прочее.




город

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика