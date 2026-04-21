Москва выставила на торги 49 коммерческих помещений в районе Ховрино

Город выставил на открытые аукционы 49 нежилых помещений площадью от 73,5 до 240,7 квадратного метра в новом жилом доме в районе Ховрино. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на руководителя столичного департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова.

Он уточнил, что помещения свободного назначения находятся по адресу: Клинская улица, дом 2а, неподалеку от станции Грачевская третьего Московского центрального диаметра.

"Здесь можно разместить, например, магазины, коворкинги, кофейни и культурно-досуговые центры", – добавил Пуртов.

Объекты расположены на первом и втором этажах многоквартирного дома, при этом часть из них занимает оба уровня. Помещения оборудованы отдельными входами. Продавцом выступает казенное предприятие "Управление гражданского строительства", подведомственное департаменту городского имущества.

Прием заявок на участие в торгах завершится в период с 27 апреля по 20 мая. При этом сами аукционы пройдут с 6 по 28 мая на электронной площадке "Росэлторг". Чтобы принять участие, нужна регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Ранее Москва выставила на торги пять нежилых помещений на Шарикоподшипниковской улице в Южнопортовом районе. Их площадь составляет от 22,1 до 75,6 квадратного метра.

Более 4 тысяч объектов недвижимости реализовано на торгах в первом квартале 2026 года в столице. Московская недвижимость пользуется высоким спросом не только у предпринимателей, но и у частных лиц. Витриной для имущества, выставляемого на аукционы, выступает Инвестиционный портал Москвы.