Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 апреля, 07:55

Город

Москва выставила на торги 49 коммерческих помещений в районе Ховрино

Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

Город выставил на открытые аукционы 49 нежилых помещений площадью от 73,5 до 240,7 квадратного метра в новом жилом доме в районе Ховрино. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на руководителя столичного департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова.

Он уточнил, что помещения свободного назначения находятся по адресу: Клинская улица, дом 2а, неподалеку от станции Грачевская третьего Московского центрального диаметра.

"Здесь можно разместить, например, магазины, коворкинги, кофейни и культурно-досуговые центры", – добавил Пуртов.

Объекты расположены на первом и втором этажах многоквартирного дома, при этом часть из них занимает оба уровня. Помещения оборудованы отдельными входами. Продавцом выступает казенное предприятие "Управление гражданского строительства", подведомственное департаменту городского имущества.

Прием заявок на участие в торгах завершится в период с 27 апреля по 20 мая. При этом сами аукционы пройдут с 6 по 28 мая на электронной площадке "Росэлторг". Чтобы принять участие, нужна регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Ранее Москва выставила на торги пять нежилых помещений на Шарикоподшипниковской улице в Южнопортовом районе. Их площадь составляет от 22,1 до 75,6 квадратного метра.

Более 4 тысяч объектов недвижимости реализовано на торгах в первом квартале 2026 года в столице. Московская недвижимость пользуется высоким спросом не только у предпринимателей, но и у частных лиц. Витриной для имущества, выставляемого на аукционы, выступает Инвестиционный портал Москвы.

"Торги Москвы": просторные помещения для бизнеса

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика