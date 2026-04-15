15 апреля, 12:03

Город

Город выставил на торги 13 нежилых помещений на Дмитровском шоссе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москва выставила на торги 13 коммерческих помещений на Дмитровском шоссе. Об этом рассказал руководитель департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, передает портал мэра и правительства столицы.

По его словам, все объекты имеют свободное назначение, поэтому подойдут для любого бизнеса. Площадь 11 помещений в районе Северном составляет от 92,6 до 133,7 квадратного метра. Например, в них можно разместить образовательные организации или салоны красоты.

Еще два больших помещения находятся в Бескудниковском районе. Их площадь составляет уже 595,8 и 707,6 "квадрата". Они подойдут для фитнес-центров, офисов или магазинов.

Объекты расположены по адресам Дмитровское шоссе, дом 169, корпуса 3, 5 и 8, а также дом 86, корпус 6. Все они находятся на первых этажах жилых зданий.

Заявки на участие в аукционах будут приниматься до 24 апреля и 12 мая в зависимости от лота, а сами торги состоятся 5 и 20 мая. Участники должны зарегистрироваться на электронной площадке "Росэлторг" и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.

Ранее на городские торги были выставлены два нежилых помещения в районах Якиманка и Мещанском. Их площадь составляет 72,9 и 77,8 квадратного метра. Один объект находится на цокольном этаже жилого дома, а другой – на первом.

Дачу Строгановых XVIII века на Яузе продадут на аукционе

