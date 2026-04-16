Новости

Новости

16 апреля, 07:34

Город

Город выставил на торги пять нежилых помещений в Южнопортовом районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москва выставила на торги пять нежилых помещений на Шарикоподшипниковской улице в Южнопортовом районе. Их площадь составляет от 22,1 до 75,6 квадратного метра, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Старт или масштабирование бизнеса, как правило, начинаются с выбора помещения или здания. Приобрести такую недвижимость можно на городских торгах, а подобрать подходящие по стоимости, площади и другим параметрам объекты – на столичном инвестиционном портале", – рассказал руководитель департамента по конкурентной политике Москвы Кирилл Пуртов.

Помещения расположены рядом со станцией метро "Дубровка" по адресу Шарикоподшипниковская улица, дом 6/14. Они находятся на 7-м этаже многоквартирного дома и имеют свободное назначение.

Заявки на участие в аукционах принимаются до 6 мая, сами торги проведут 15 мая на электронной площадке "Росэлторг".

Ранее Москва выставила на торги 13 коммерческих помещений на Дмитровском шоссе. Все объекты имеют свободное назначение, поэтому подойдут для любого бизнеса. Площадь помещений в районе Северном составляет от 92,6 до 133,7 квадратного метра.

"Торги Москвы": просторные помещения для бизнеса

