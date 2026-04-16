Москва реализовала более 4 тыс объектов недвижимости на торгах в первом квартале 2026 года

Более 4 тысяч объектов недвижимости реализовано на торгах в первом квартале 2026 года в Москве, сообщила заместитель мэра столицы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Она отметила, что столичная недвижимость пользуется высоким спросом не только у предпринимателей, но и у частных лиц. С января по март было реализовано около 4,3 тысячи объектов, что в 2,5 раза больше, чем за тот же период прошлого года. Кроме того, за каждый объект конкурировали в среднем 6 участников торгов.

"Две трети реализованного имущества, или почти три тысячи объектов, пришлось на машино-места, их покупали в основном физические лица. Предпринимателями были в большей степени востребованы коммерческие помещения, их было реализовано более 250", – отметила она.

Витриной для имущества, выставляемого на аукционы, выступает Инвестиционный портал Москвы. Вся необходимая информация о лотах, а также возможность совершить 3D-тур по выбранному объекту или подать заявку на очный осмотр, доступны в разделе "Торги Москвы".

Руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов указал, что ежегодная посещаемость раздела составляет 780 тысяч пользователей, а каждый 10-й при этом становится участником городских аукционов.

"Находиться в Москве, чтобы приобрести недвижимость на торгах, необязательно. Процедура на всех этапах – от подачи заявки до заключения сделки – проходит онлайн", – добавил он.

Сейчас на портале доступно около 3 тысяч лотов, в которые входят нежилые помещения, здания, земельные участки и многое другое. Чтобы принять участие в торгах, необходимо иметь регистрацию на цифровой площадке "Росэлторг" и усиленную квалифицированную электронную подпись.

В прошлом году, в том числе благодаря льготным ставкам, столичный бизнес смог сэкономить на аренде помещений порядка 8,4 миллиарда рублей. В настоящее время в Москве по льготным ставкам арендуются свыше 400 тысяч квадратных метров, принадлежащих городу.

Наибольшую поддержку в 2025 году получили общественные объединения, религиозные и некоммерческие организации, профессиональные и творческие союзы, ТСЖ, торгово-промышленные палаты.

