Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

23 апреля, 10:01

Город

Город выставил на торги два коммерческих помещения в районе Кунцево

Фото: investmoscow.ru

Москва выставила на торги два нежилых помещения в районе Кунцево. Об этом рассказал руководитель департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Объекты площадью 53,4 и 108 квадратных метров находятся по адресу улица Академика Павлова, дом 38, корпус 1. Они расположены на первом этаже новостройки.

Заявки на участие в аукционах принимаются до 14 мая включительно. Сами торги состоятся 26 мая. Участникам необходимо зарегистрироваться на электронной площадке "Росэлторг" и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.

По словам Пуртова, помещения для бизнеса площадью от 50 до 100 "квадратов" пользуются популярностью среди покупателей, так как являются очень универсальными. Там можно разместить аптеки, магазины, диагностические центры и многое другое.

Ранее город выставил на торги сразу 49 помещений для бизнеса в районе Ховрино. Они имеют площадь от 73,5 до 240,7 квадратного метра и находятся в новом жилом доме. Все объекты оборудованы отдельными выходами.

"Торги Москвы": просторные помещения для бизнеса

Читайте также


город

Главное

Как РФ отреагирует на возможное размещение ядерного оружия в Финляндии?

Песков отметил: это решение может осложнить отношения между странами

Эксперты уверены: военные РФ будут вынуждены уделить этому пристальное внимание

Читать
закрыть

Как провести выходные 25 и 26 апреля в Москве?

Любители бега встретятся 25 и 26 апреля в рамках Московского полумарафона

Если хочется побывать на природе, можно отправиться в столичные парки

Читать
закрыть

Как подготовиться к длительному забегу?

Разминка длительностью 15–20 минут крайне важна перед долгими соревнованиями

В качестве обуви обязательно должны быть беговые кроссовки

Читать
закрыть

Какие домашние устройства помогут аллергикам в сезон цветения?

Одним из самых эффективных домашних решений остаются очистители воздуха

Важна уборка помещения пылесосом

Читать
закрыть

Почему российские мужчины уходят в декрет?

Это связано с тем, что у мамы более развивающаяся карьера или высокая зарплата

В обществе нормально реагируют на то, что отец идет в декрет

Читать
закрыть

Как сделать ссоры полезными для отношений?

Через проявление гнева люди могут выстроить глубокую эмоциональную связь

Помогают ситуации, где партнеры обсуждают проблему, говоря без попыток унижения

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили дофаминовый интерьер?

Эксперты уверены: это способ уйти от проблем в пространство, где становится легче

Современный интерьер зачастую становится отражением личности владельца

Читать
закрыть

Ждать ли скидок на автомобили в 2026 году?

Цены могут кратковременно снизиться на импортируемые машины при укреплении рубля

Однако это коснется главным образом параллельного импорта

Читать
закрыть

