Город выставил на торги два коммерческих помещения в районе Кунцево

Москва выставила на торги два нежилых помещения в районе Кунцево. Об этом рассказал руководитель департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Объекты площадью 53,4 и 108 квадратных метров находятся по адресу улица Академика Павлова, дом 38, корпус 1. Они расположены на первом этаже новостройки.

Заявки на участие в аукционах принимаются до 14 мая включительно. Сами торги состоятся 26 мая. Участникам необходимо зарегистрироваться на электронной площадке "Росэлторг" и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.

По словам Пуртова, помещения для бизнеса площадью от 50 до 100 "квадратов" пользуются популярностью среди покупателей, так как являются очень универсальными. Там можно разместить аптеки, магазины, диагностические центры и многое другое.

Ранее город выставил на торги сразу 49 помещений для бизнеса в районе Ховрино. Они имеют площадь от 73,5 до 240,7 квадратного метра и находятся в новом жилом доме. Все объекты оборудованы отдельными выходами.