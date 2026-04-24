Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

24 апреля, 08:04

Мэр Москвы

Сергей Собянин объявил об открытии сезона летней речной навигации

Фото: MAX/"Сергей Собянин. Личный блог"

Сергей Собянин объявил об официальном открытии летней навигации в Москве. Об этом он написал в своем личном блоге.

"Сегодня, 24 апреля, в Москве официально открылась летняя навигация – речной транспорт возвращается в активную работу", – указал мэр.

По его словам, открытию сезона традиционно предшествовала масштабная подготовка. Были приведены в порядок набережные и причалы. Городские службы очистили парапеты, обновили гранитные основания, заменили изношенные резиновые отбойники, а также выполнили другие работы.

Как подчеркнул Собянин, акватория находится под круглосуточным контролем речного ситуационного центра ЦОДД. За обстановкой на воде помогают следить 500 камер.

"Прошедший 2025 год стал рекордным: общее число поездок – круизных, прогулочных, на регулярном электротранспорте – достигло 3,8 миллиона", – добавил глава города.

При этом в многодневные круизы ключевой вклад внесло обновление Северного и Южного речных вокзалов. В прошлый летний сезон они приняли и отправили более 2,2 тысячи судов.

В текущем году ожидается рост круизного пассажиропотока еще на 10%. Ежедневно столичные вокзалы будут отправлять более 20 круизных лайнеров в ведущие туристические центры страны. Первым в путешествие отправится теплоход "Леонид Красин" в город Мышкин.

Кроме того, с начала 2026-го на речных вокзалах провели более 200 мероприятий. До конца года запланировано не меньше. Например, 25 апреля речные вокзалы приглашают москвичей и гостей города отпраздновать старт навигации.

В этом сезоне к действующим трем маршрутам Киевский – парк Фили, ЗИЛ – Печатники, Новоспасский – ЗИЛ добавится четвертый – Лужники – Киевский. Причал "Киевский" станет единым транспортно-пересадочным узлом между первым и четвертым речными маршрутами. Ввод остальных причалов будет производиться поэтапно.

Новый маршрут соединит Хамовники, Раменки, Дорогомилово и сделает еще современней транспортную доступность для более 30 тысяч москвичей. Создание нового маршрута стало возможным благодаря реконструкции причала "Лужники-Центральный".

Второй новинкой станет продление действующего маршрута ЗИЛ – Новоспасский до причала "Красные холмы" на Космодамианской набережной. Таким образом, общая протяженность вырастет до 7 километров.

В 2025 году флот речного транспорта пополнился 10 судами, в текущем сезоне появится еще 8. Изучить маршруты можно в приложении "Московский транспорт".

"В ближайшие несколько лет мы планируем довести количество регулярных водных маршрутов до семи, увеличить регулярный речной флот и спустить на воду современные прогулочные суда", – заключил Собянин.

В честь открытия нового сезона на Москве-реке пройдет торжественный парад судов. Впереди колонны пройдет новейшее электросудно регулярных речных маршрутов.

Всего в центре города можно будет увидеть 10 судов. Они проследуют до Новоандреевского моста, пройдя под Большим Устьинским, Большим Москворецким, Большим Каменным, Патриаршим, Крымским, Андреевским мостами.

мэр Москвытранспортгород

