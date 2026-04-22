22 апреля, 11:01

Летняя речная навигация в столице откроется парадом судов

Новый сезон летней навигации на Москве-реке откроется 24 апреля торжественным парадом судов. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По его словам, впереди колонны пройдет новейшее электросудно регулярных речных маршрутов. Всего в центре города можно будет увидеть 10 судов.

В состав колонны войдут стандартные теплоходы и прогулочное судно гибридного типа "Стрельна". В этом сезоне они будут следовать по десяткам маршрутов.

Парад начнется в 10:50 на Котельнической набережной. Суда проследуют до Новоандреевского моста, пройдя под Большим Устьинским, Большим Москворецким, Большим Каменным, Патриаршим, Крымским, Андреевским мостами.

Ранее в столице завершилась подготовка теплоходов "Московского речного пароходства" к летнему сезону. Специалисты отремонтировали их, поменяли техническое оборудование и обновили интерьеры.

Также там появилась новая кухонная техника. А в каютах в этом году начнут подавать воду.

