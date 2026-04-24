Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

Новости

Новости

24 апреля, 07:20

Буданов заявил, что у Киева есть решение по Донбассу без уступок

Фото: ТАСС/AP/Gian Ehrenzeller (Кирилл Буданов включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов)

Власти Украины имеют определенное решение по вопросу Донбасса, которое не предусматривает территориальных уступок и будет удовлетворительным для украинцев. Об этом заявил глава офиса украинского президента Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) в ходе беседы с представителями СМИ.

"Первое: ничего не отдаем. Этого не будет. Кто бы там что ни пытался. По поводу Донбасса – мы знаем определенное решение, которое удовлетворит прежде всего нас. И никто здесь не в праве торговать землей", – приводит "Газета.ру" слова Буданова.

Украинский чиновник при этом не уточнил, в чем именно заключается это решение.

Владимир Путин ранее заявил, что победа РФ в конфликте на Украине уже очевидна для всех, включая киевский режим. В связи с этим Украина уже начала размышлять над тем, как "оформлять" ситуацию с предстоящей победой российской стороны.

В свою очередь, постпред РФ при ООН Василий Небензя отметил, что президент Украины Владимир Зеленский и большинство европейских лидеров стремятся не к миру, а к продолжению конфликта.

ВС РФ взяли под контроль четыре населенных пункта в ДНР за неделю

Главное

Что будет с ценами на услуги такси в 2026 году?

Поездки могут подорожать почти на треть к концу 2026 года

На подорожание услуг влияет новое законодательство и дефицит водителей

Читать
закрыть

Почему в мире существенно падает рождаемость?

Главный фактор – неполное замещение поколений

Демографический кризис проявляется и в уменьшении количества зарегистрированных браков

Читать
закрыть

Как РФ отреагирует на возможное размещение ядерного оружия в Финляндии?

Песков отметил: это решение может осложнить отношения между странами

Эксперты уверены: военные РФ будут вынуждены уделить этому пристальное внимание

Читать
закрыть

Как провести выходные 25 и 26 апреля в Москве?

Любители бега встретятся 25 и 26 апреля в рамках Московского полумарафона

Если хочется побывать на природе, можно отправиться в столичные парки

Читать
закрыть

Как подготовиться к длительному забегу?

Разминка длительностью 15–20 минут крайне важна перед долгими соревнованиями

В качестве обуви обязательно должны быть беговые кроссовки

Читать
закрыть

Какие домашние устройства помогут аллергикам в сезон цветения?

Одним из самых эффективных домашних решений остаются очистители воздуха

Важна уборка помещения пылесосом

Читать
закрыть

Почему российские мужчины уходят в декрет?

Это связано с тем, что у мамы более развивающаяся карьера или высокая зарплата

В обществе нормально реагируют на то, что отец идет в декрет

Читать
закрыть

Как сделать ссоры полезными для отношений?

Через проявление гнева люди могут выстроить глубокую эмоциональную связь

Помогают ситуации, где партнеры обсуждают проблему, говоря без попыток унижения

Читать
закрыть

