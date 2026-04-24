Кирилл Буданов включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

Власти Украины имеют определенное решение по вопросу Донбасса, которое не предусматривает территориальных уступок и будет удовлетворительным для украинцев. Об этом заявил глава офиса украинского президента Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) в ходе беседы с представителями СМИ.

"Первое: ничего не отдаем. Этого не будет. Кто бы там что ни пытался. По поводу Донбасса – мы знаем определенное решение, которое удовлетворит прежде всего нас. И никто здесь не в праве торговать землей", – приводит "Газета.ру" слова Буданова.

Украинский чиновник при этом не уточнил, в чем именно заключается это решение.

Владимир Путин ранее заявил, что победа РФ в конфликте на Украине уже очевидна для всех, включая киевский режим. В связи с этим Украина уже начала размышлять над тем, как "оформлять" ситуацию с предстоящей победой российской стороны.

В свою очередь, постпред РФ при ООН Василий Небензя отметил, что президент Украины Владимир Зеленский и большинство европейских лидеров стремятся не к миру, а к продолжению конфликта.