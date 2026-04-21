00:55

Небензя заявил, что Зеленский и лидеры ЕС стремятся к продолжению конфликта

Фото: ТАСС/Sipa USA/Lev Radin

Президент Украины Владимир Зеленский и большинство европейских лидеров стремятся не к миру, а к продолжению конфликта. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза всемирной организации.

Он назвал очень тяжелой ситуацию на Украине: обычные граждане отказываются воевать за коррупционное правительство и пытаются дать отпор сотрудникам ТЦК.

"Охота на украинских мужчин идет средь белого дня: их вытаскивают из квартир, частных домов, общественного и личного транспорта, из больничных коек, рабочих мест, подстерегают их в аптеках и продуктовых магазинах. Людей калечат, избивают до полусмерти", – отметил Небензя.

При этом в Киеве отсутствуют политические силы, которые способны остановить использование украинцев в качестве расходного материала в интересах Европы, добавил дипломат. По его словам, Зеленский в действительности лишь экспортирует наемников и оружие, которые затем всплывают в конфликтных точках по всему миру.

Ранее в МИД РФ заявили, что русофобские элиты европейских стран одержимы войной с Россией "до последнего украинца". В ведомстве подчеркнули, что элиты препятствуют достижению мирного соглашения и раздувают военную истерию.

Глава МИД России Сергей Лавров указал, что европейские лидеры вместе с Зеленским планируют объединить армии стран Европы под знаменами нацизма.

политика

