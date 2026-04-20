Фото: kremlin.ru

Европейские лидеры вместе с украинским президентом Владимиром Зеленским планируют объединить армии стран Европы под знаменами нацизма, заявил на заседании Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам министра, на фоне проблем внутри НАТО из разных европейских источников все чаще звучат призывы создать новый военный блок из Евросоюза (ЕС), Великобритании, Норвегии и Украины.

Лавров отметил, что Зеленский выражал готовность возглавить эту "военную машину" для подготовки войны против России – подобно тому, как это было в эпоху Наполеона, Гитлера или в Первую мировую войну.

Министр подчеркнул, что действия Киева, включая запрет русского языка, поощрение практики нацистских собраний и гонения на каноническую православную церковь, свидетельствуют о реализации этого курса на практике.

Вместе с тем начальник бельгийского Генштаба генерал Фредерик Вансина заявил, что Евросоюз планирует продолжать конфликт на Украине до 2030 года, чтобы успеть подготовиться к военному противостоянию с Россией без участия США.

В свою очередь, ведущий аналитик Центра политической информации Иван Пятибратов, комментируя это заявление в эфире радио КП, отметил, что ЕС действительно взял курс на затягивание украинского конфликта.

По его словам, это нужно для наращивания собственных военных сил, истощения России и создания плацдарма для будущего противостояния. Он подчеркнул, что это демонстрируется не впервые, однако теперь европейская сторона, вероятно, озвучила это более четко.

Пятибратов добавил, что милитаризация Европы продолжает логику политики американских демократов, а в ЕС надеются на их возвращение к власти, чтобы не пришлось противостоять России в одиночку.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не спешить с выводами о возможном изменении общего тона Европы в отношении России. Он отметил, что, несмотря на отдельные заявления политиков, пока рано говорить о смене "евроклимата", поскольку из Брюсселя все еще звучат совершенно другие сигналы.