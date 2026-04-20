Песков назвал преждевременными выводы о смене европейского климата в отношении России

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не спешить с выводами о возможном изменении общего тона Европы в отношении России.

По его словам, несмотря на отдельные заявления политиков, пока рано говорить о смене "евроклимата", поскольку из Брюсселя все еще звучат совершенно другие сигналы.

Вместе с тем в Кремле положительно оценили заявления будущего премьер-министра Болгарии Румена Радева о том, что диалог с Россией должен быть прагматичным. Как отметил Песков, Москве импонирует позиция как Радева, так и некоторых других европейских лидеров, которые готовы решать вопросы через конструктивные переговоры с Москвой.

Партия Радева "Прогрессивная Болгария" лидирует на досрочных парламентских выборах в стране. В настоящее время у нее 44,487% голосов. Об этом стало известно после обработки 68,34% голосов.

Досрочные парламентские выборы в Болгарии прошли 19 апреля. В них приняли участие 14 партий и 10 коалиций.

