18 апреля, 13:49

Лавров пошутил, что поддерживающие Киев скоро превратятся в "коалицию отжелавших"

Фото: kremlin.ru

Выступающие в поддержку Украины европейские страны скоро превратятся в "коалицию отжелавших", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на Антальском дипломатическом форуме.

По словам дипломата, некоторые государства предлагают создать блок, включающий Евросоюз, Турцию, Британию и Украину, вместо того чтобы продолжать сотрудничество в рамках НАТО.

Причем данная идея нашла отклик у главы киевского режима Владимира Зеленского, который заявил, что украинцы станут ядром и гарантией успеха новой организации.

"Правда, тут же его шеф кабинета, известный террорист (Кирилл. – Прим. ред.) Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в интервью сказал: "А у нас ничего своего нет. Нам что дают, тем и воюем". То есть лидер блока получается такой специфический", – обратил внимание Лавров.

По мнению главы российского МИД, текущие инициативы напоминают "коалицию желающих", однако в действительности они больше похожи на группу стран, стремящихся казаться "настоящими и действительными".

"У меня такое ощущение, что очень скоро это превратится в "коалицию отжелавших". Не вижу я, как национальные интересы европейских стран могут быть удовлетворены навязыванием откровенно реваншистской, милитаризованной политики", – резюмировал дипломат.

Предположение о том, что Европа будет двигаться к созданию своего оборонного альянса, ранее высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Именно поэтому, по его словам, Евросоюз предпринимает действия, в том числе в общей политике обороны и безопасности.

Лавров, в свою очередь, заявлял, что и США рассматривают возможность создания нового военного блока с участием Украины, где ей может быть отведена ключевая роль. Таким образом США стремятся использовать Европу для сдерживания России, чтобы сосредоточиться на политике в отношении Китая, добавлял он.

