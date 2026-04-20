В МИД заявили, что РФ учтет планы Франции размещать ядерное оружие в Европе

Российские военные будут учитывать намерения Франции размещать свое ядерное оружие на территории неядерных стран Европы. Об этом в беседе с РИА Новости заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

В своем мартовском выступлении о политике ядерного сдерживания лидер Франции Эмануэль Макрон подчеркивал, что его страна должна ужесточить ядерную доктрину перед лицом новых угроз.

"Очевидно, что наши военные будут вынуждены уделить этому моменту самое пристальное внимание в контексте обновления перечня приоритетных целей на случай серьезного конфликта", – сказал Грушко.

Дания уже заключила с Францией соглашение о стратегическом ядерном сдерживании, Польша также ведет переговоры с Францией о присоединении к этой инициативе.

По словам замглавы МИД, в результате вместо усиления защиты союзников Франции безопасность неядерных стран Европы ослабнет.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов призвал расширить каталог целей для ответного ядерного удара. Депутат обратил внимание на отсутствие понимания у западных политиков рисков, связанных с размещением на своей территории военных объектов с ядерным оружием.