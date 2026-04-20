20 апреля, 11:17

Политика

Лукашенко заявил, что в США "дури хватает", как в СССР

Фото: kremlin.ru

В США "дури хватает", как в СССР, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью RT.

"Много положительного, но дури тоже хватает. К чему это приведет – посмотрите на наш опыт, Советского Союза", – подчеркнул белорусский лидер.

Он также признал, что США остается супердержавой "по своей мощи", но не "суперсилой", а в ходе операции в Иране Америка доказала всему миру, что она "не всемогуща". Лукашенко добавил, что американская армия не смогла справиться с Ираном и с Китаем лучше не доводить до конфликта.

По его словам, у Китая "такая мощь", с которой США не смогут справиться ни в случае наземной операции, ни в случае воздушной.

"Если они развяжут войну против Китая и туда подойдут ваши авианосцы, они будут уничтожены в первые сутки. Китайцы их уничтожат", – указал Лукашенко.

Он также упомянул Евросоюз и отметил, что основной неуспех объединения – "бездумная политика". Он объяснил, что Европа долгое время опиралась на США, думая, что Вашингтон решит их вопросы.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия ведет диалог с США не против России и Китая, поскольку они являются друзьями. Как подчеркнул глава страны, когда США и Европа пытались вводить санкции против Белоруссии, Россия и КНР "открыли дверь", благодаря чему Минск был спасен.

