Лукашенко допустил, что Трамп через Белоруссию может наладить отношения с РФ

Президент США Дональд Трамп может через Белоруссию наладить отношения с Россией, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью RT.

В ходе беседы у президента Белоруссии спросили, может ли позитивная динамика в переговорах Минска и Вашингтона и продолжится уже в диалоге США и России. Лукашенко отметил, что не знает, однако "был бы рад", если бы Трамп за их переговорами "видел гораздо больше".

"Поэтому, я думаю, это вполне возможно. Может, он прощупывает некую позицию Беларуси, проецирует ее на Россию. Это было бы нормально и разумно. По крайней мере, мы будем для этого делать все", – подчеркнул он.

Лукашенко добавил, что это был бы хороший вариант развития событий для Белоруссии. Кроме того, в настоящий момент у США есть удачная возможность наладить диалог с Россией. По его словам, это можно сделать в президентство Владимира Путина.

"Это такой человек, с которым можно не просто разговаривать, а договариваться. Но надо четко понимать: пообещал – надо сделать", – указал белорусский президент.

Помимо этого, он заявил, что "не горит желанием" побывать в США и пожать руку Трампа. Он добавил, что ему "было бы приятно" увидеть этого человека с глазу на глаз, но это "не самоцель".

Лукашенко также отметил, что его возможная встреча с главой Белого дома не должна быть "встречей вассала и императора".

"Это не какая-то напыщенность, не петушиная какая-то политика. Нет, это политика реального президента, который уважает собственный народ", – объяснил он.

Кроме того, Белоруссия готова к "большой сделке" с США, однако ее нужно подготовить, чтобы были учтены интересы обеих стран.

Лукашенко добавил, что стране нужны и деньги, и оружие, однако он в такой ситуации, которая "радикально отличается" от позиции президента Украины Владимира Зеленского, так как ему не нужно "кланяться и чего-то выпрашивать".

"Американцы должны понять, многие в Европе поняли, что санкции не сыграли своей роли. Мы приспособились, поэтому политзаключенные, санкции. <...> Слушайте, это мелочь. У нас гораздо больше вопросов, которые надо урегулировать. И это тема большой сделки", – заключил белорусский лидер.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия ведет диалог с США не против России и Китая, поскольку они являются друзьями. Как подчеркнул глава страны, когда США и Европа пытались вводить санкции против Белоруссии, Россия и КНР "открыли дверь", благодаря чему Минск был спасен.

