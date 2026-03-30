Трамп поблагодарил Лукашенко за помилование политических заключенных

Президент США Дональд Трамп поблагодарил белорусского лидера Александра Лукашенко за освобождение еще 250 политических заключенных. Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social.

"С мая прошлого года общее число заключенных, милостиво освобожденных президентом Лукашенко, превысило 500 человек. Я хотел бы выразить свою самую искреннюю благодарность президенту за это, и с нетерпением жду встречи с ним на следующем заседании "Совета мира", – написал глава Белого дома.

Ранее Лукашенко анонсировал "большую сделку" с США. По его словам, в ней будет "отражен ряд вопросов", которые в повестке диалога между странами. Лукашенко подчеркнул важность договоренности между Минском и Вашингтоном, а также его личную заинтересованность в этой теме.

Позже президент Белоруссии заявил, что Минск может продать Вашингтону рудник минимум за 3 миллиарда долларов. Белорусский лидер впервые высказался об этом на втором заседании VII Всебелорусского народного собрания. По его словам, США обдумывают данное предложение.