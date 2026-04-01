Новости

Новости

01 апреля, 16:57

Политика

Лукашенко заявил, что благодаря опыту сделал выводы из "обнимашек" с американцами

Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ходе переговоров с США его опыт позволяет ему делать выводы из "улыбок, обнимашек, целовашек" с американцами, сообщило агентство БелТА.

"Я человек осведомленный. Вы знаете, что мы ведем переговоры с американцами. И опыт моей жизни и работы, в том числе службы в армии, помогает мне сделать соответствующие выводы из улыбок, обнимашек, целовашек и прочее с американцами аж до Корейской Народно-Демократической Республики", – поделился Лукашенко.

Глава государства добавил, что он уже не затрагивает Китай и Россию, поскольку у него давние отношения с руководством этих стран, и "не только с руководством". Белорусский лидер подчеркнул, что хорошо знаком с широким кругом лидеров других государств, с которыми регулярно общается. Это, по его словам, позволяет составлять мнение о международной обстановке и происходящих в мире событиях.

Вместе с тем Лукашенко, подводя итоги комплексной проверки вооруженных сил, отметил, что уровень поставленных задач, темпы их постановки и выполнения обусловлены серьезностью геополитической обстановки, а также событиями и угрозами, которые формируются в непосредственной близости к белорусским границам – и не только к ним.

Также Лукашенко рассказал военным, что суть его "диктатуры" в том, что он не допускает заигрывания с подчиненными. Он отметил, что его подчиненные сами должны решать, хорошо это или плохо, и предложил определиться с этим во время президентских выборов.

