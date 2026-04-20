20 апреля, 16:01

Политика

В МИД заявили, что русофобские элиты Европы одержимы войной с РФ "до последнего украинца"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Русофобские элиты европейских стран одержимы войной с Россией "до последнего украинца", заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов на Всероссийском муниципальном форуме "Малая родина – сила России".

По словам представителя МИД, элиты препятствуют достижению мирного соглашения, раздувают военную истерию и готовы пожертвовать благополучием своих народов ради нанесения РФ стратегического поражения.

В это же время Москва всегда выступала и выступает за урегулирование всех проблем при помощи переговоров. Поэтому МИД поприветствовал предложение США оказать содействие нахождению "взаимных развязок".

"Россия по-прежнему остается приверженной пониманиям, достигнутым на высшем уровне в ходе российско-американского саммита на Аляске", – цитирует Иванова ТАСС.

До этого в МИД Турции заявляли, что Анкара готова организовать переговоры по урегулированию конфликта на Украине на техническом и высшем уровне. В частности, свою готовность организовать встречу Москвы и Киева подтвердил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Глава МИД РФ Сергей Лавров указывал, что Москва позитивно относится к возможности возобновления переговоров в Стамбуле. Но эта тема не является приоритетом номер один, добавлял Лавров.

Читайте также


Сюжет: Переговоры по Украине
Опасен ли астероид "Апофис" для Земли?

Крупный астероид "Апофис" приблизится к Земле 13 апреля 2029 года

Эксперты уверены: опасного сближения не предвидится

Читать
закрыть

Как введение "пятой четверти" отразится на российских школьниках?

Эксперты уверены: реформа вырастит "поколение невротиков"

Более того, "пятая четверть" перегрузит учителей

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей до конца апреля?

В ночь с 21-го на 22-е число ожидаются заморозки

Пасмурная погода сохранится и 25 апреля, и 26-го

Читать
закрыть

Как стать донором крови в Москве?

Можно обратиться в любое отделение переливания крови при больницах

В регистратуре донор должен заполнить анкету и еще несколько документов

Читать
закрыть

Что известно о супругах, зарезавших друг друга в Мытищах?

В Подмосковье произошло двойное убийство – актера театра Владислава Бенграфа и его супруги

В квартире пары поздно ночью слышались крики

Читать
закрыть

Почему в России растет число одиноких людей

Особенно остро тенденцию ощущают жители Сибири и Дальнего Востока

В ГД это связали с разрушением института семьи

Читать
закрыть

Реальна ли аллергия на работу?

Речь о "синдроме больного здания": впервые этот термин появился в докладах ВОЗ еще в 1980-х

Однако такая реакция может возникать и из-за психологических проблем

Читать
закрыть

Где аллергикам переждать цветение березы?

Врачи советуют сменить климатическую зону во время пика пыления

Удачными вариантами станут в том числе Сочи, Геленджик, Анапа и Крым

Читать
закрыть

