Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Русофобские элиты европейских стран одержимы войной с Россией "до последнего украинца", заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов на Всероссийском муниципальном форуме "Малая родина – сила России".

По словам представителя МИД, элиты препятствуют достижению мирного соглашения, раздувают военную истерию и готовы пожертвовать благополучием своих народов ради нанесения РФ стратегического поражения.

В это же время Москва всегда выступала и выступает за урегулирование всех проблем при помощи переговоров. Поэтому МИД поприветствовал предложение США оказать содействие нахождению "взаимных развязок".

"Россия по-прежнему остается приверженной пониманиям, достигнутым на высшем уровне в ходе российско-американского саммита на Аляске", – цитирует Иванова ТАСС.

До этого в МИД Турции заявляли, что Анкара готова организовать переговоры по урегулированию конфликта на Украине на техническом и высшем уровне. В частности, свою готовность организовать встречу Москвы и Киева подтвердил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Глава МИД РФ Сергей Лавров указывал, что Москва позитивно относится к возможности возобновления переговоров в Стамбуле. Но эта тема не является приоритетом номер один, добавлял Лавров.

