15 апреля, 21:48

Нарышкин: при урегулировании на Украине в Европе поймут про обман о поражении РФ

Фото: ТАСС/Александр Мелехов

При достижении соглашений России и Украины на условиях Анкориджа в Европе поймут про обман о стратегическом поражении России, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин по итогам XXV совместного заседания коллегий СВР России и КГБ Республики Беларусь.

Он объяснил, что в случае достижения справедливого мирного соглашения население европейских стран осознает, что ситуация в корне отличается от заявлений, которые делали в европейских столицах "о стратегическом поражении России".

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что президент Украины Владимир Зеленский готов заключить мирное соглашение с Россией. По словам Рютте, во время их полуторачасовой беседы в Лондоне украинский лидер подчеркнул, что хочет донести свою готовность к соглашению до России.

Конфликт на Украине может завершиться на основе международно оформленной договоренности в виде капитуляции киевского режима, указала, в свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова.

