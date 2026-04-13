Песков: выборы в Венгрии не повлияют на ход украинского конфликта

Выборы в Венгрии не повлияют на ход украинского конфликта. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Я не думаю, что это имеет отношение к перспективе развития российско-украинского конфликта. Это, наверное, разные процессы, поэтому я здесь какой-то связи не усматриваю", – отметил он.

При этом, по словам пресс-секретаря президента России, Москва с уважением относится к выбору венгерского народа.

Парламентские выборы в Венгрии состоялись 12 апреля. После обработки 98,87% голосов оппозиционная партия "Тиса" получила 138 мест из 199 в парламенте Венгрии, а правящая фракция "Фидес" премьер-министра Виктора Орбана – 54 места.

Орбан признал свое поражение и поздравил партию "Тиса" с победой, добавив, что результаты выборов понятны и болезненны для правящей партии, хоть и не окончательны.

В свою очередь, глава партии "Тиса" Петер Мадьяр подчеркнул, что Венгрия в любом случае будет проводить переговоры с Владимиром Путиным, вне зависимости от смены правительства. Однако он отметил, что не будет представлять интересы Украины в диалоге с Россией.

