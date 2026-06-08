Врач Рудковский: после кваса и кефира за руль можно садиться через 10–15 минут

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Садиться за руль после употребления кваса, кефира или безалкогольного пива можно через 10–15 минут. Об этом "Газете.ру" рассказал психиатр-нарколог Антон Рудковский.

"Даже в безалкогольных напитках может содержаться небольшое количество алкоголя – обычно до 0,5%. Это не приводит к опьянению, но в отдельных ситуациях может фиксироваться приборами", – пояснил эксперт.

Квас и кефир получаются в результате естественного брожения, поэтому в них действительно есть следы этанола, обратил внимание эксперт. Но его концентрация крайне мала и не оказывает существенного влияния на психомоторные функции человека. Аналогичная ситуация с безалкогольным пивом: оно проходит специальную обработку, однако полностью исключить алкоголь из состава невозможно.

Ключевой нюанс, который нередко упускают, связан с так называемым остаточным эффектом. После употребления таких напитков алкоголь кратковременно может фиксироваться в выдыхаемом воздухе, особенно если речь идет о свежем квасе или если напиток выпит совсем недавно. Это происходит не из-за опьянения, а потому, что этанол еще остается в полости рта и верхних дыхательных путях. Спустя некоторое время показатель естественным образом возвращается к нулю.

Исходя из этого Рудковский призвал выждать 10–15 минут после употребления указанных напитков перед тем, как сесть за руль. За это время показатели стабилизируются, что снижает риск возникновения спорных ситуаций.

Врач также обратил внимание на объем выпитого. Употребление больших количеств напитка – к примеру, нескольких литров кваса за короткий промежуток времени – теоретически может привести к более заметному накоплению этанола в организме. Хотя такие случаи редки, все же они могут повлиять на результаты проверки.

Помимо этого, важно учитывать индивидуальные особенности и общее состояние человека. Такие факторы, как усталость, недосып или прием лекарств, способны самостоятельно снижать концентрацию внимания и замедлять реакцию – и это никак не связано с употреблением упомянутых напитков.

Рудковский отметил, что квас, кефир и безалкогольное пиво сами по себе не вызывают опьянения. Однако в контексте вождения автомобиля лучше избегать любых факторов, которые могут вызвать сомнения или потенциально повлиять на безопасность.

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