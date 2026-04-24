Суд продлил срок ареста на активы экс-замглавы МО Иванова

Симоновский суд Москвы продлил на полгода срок обеспечительных мер на арестованное имущество бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова в рамках дела о взятках на общую сумму более 1,3 миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на участника процесса.

Срок ареста также был продлен на активы других фигурантов и аффилированных с ними лиц.

В Симоновском суде уточнили, что начало процесса по второму делу Иванова запланировано на 24 апреля и будет проходить раз в неделю каждую пятницу.

Иванова задержали по подозрению в получении взятки в 2024 году. По версии правоохранителей, он вступил в сговор с третьими лицами для получения средств за оказание услуг имущественного характера во время подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.

Затем бывшему замминистра было предъявлено новое обвинение в растрате около 200 миллионов рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы, а также хищении у банка "Интеркоммерц" более 3,2 миллиарда рублей. Сумма ущерба превысила 4 миллиарда рублей.

Кроме того, в отношении экс-замминистра возбудили еще одно дело о получении взятки в размере 152 миллионов рублей.