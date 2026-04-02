02 апреля, 02:58

Политика
ТАСС: Тимур Иванов заявил, что не проверял боевые качества подаренных ему пистолетов

Тимур Иванов заявил, что не проверял боевые качества подаренных ему пистолетов – СМИ

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, которому предъявлено обвинение, в том числе по статьям о незаконном хранении оружия, не признал вину в этой части обвинения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Иванов в ходе допроса заявил, что в его действиях не было умысла, а имела место преступная небрежность. По его словам, он принял в дар дуэльные пистолеты, будучи уверенным, что речь идет о сувенирной продукции, не представляющей опасности.

Однако, как установили эксперты-криминалисты, изъятое в одном из мест его проживания оружие оказалось полностью пригодным к стрельбе, что и послужило основанием для возбуждения уголовного дела по факту незаконного оборота оружия.

При этом сам экс-замминистра не смог пояснить следствию, кто именно и когда вручил ему этот подарок. Иванов не согласен с юридической квалификацией инкриминируемого ему деяния, настаивая на том, что не намеревался нарушать закон.

Иванова задержали по подозрению в получении взятки в 2024 году. По версии правоохранителей, он вступил в сговор с третьими лицами для получения средств за оказание услуг имущественного характера во время подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.

Затем бывшему замминистра было предъявлено новое обвинение в растрате около 200 миллионов рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы, а также хищении у банка "Интеркоммерц" более 3,2 миллиарда рублей. Сумма ущерба превысила 4 миллиарда рублей.

Кроме того, в отношении экс-замминистра возбудили еще одно дело о получении взятки в размере 152 миллионов рублей.

